Jährliche Pressekonferenz zum Jahresende: Putin macht keinen Kompromiss bei der Ukraine, fügt EU-"Raubüberfall" hinzu

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Freitag, es werde keine Änderung an den Bedingungen Moskaus zur Beendigung des Krieges in der Ukraine geben, und warf der Europäischen Union vor, einen "Tagesraub" versucht zu haben, indem sie versuchte, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen.

Jährliche Pressekonferenz zum Jahresende

Auf seiner jährlichen Jahresend-Pressekonferenz in Moskau sagte Putin, Russland sei nur zu den Bedingungen offen, die er im letzten Jahr dargelegt hatte, offen für Friedensgespräche, einschließlich des Aufgebens der NATO-Ambitionen und des Rückzugs aus vier von Russland beanspruchten Regionen – Forderungen, die Kiew wiederholt abgelehnt habe.

Putin reagierte auf die Entscheidung der Europäischen Union, Pläne zur Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte als Sicherung für Kredite an die Ukraine einzustellen, und stattdessen direkt Gelder zu leihen, während die Vermögenswerte immobilisiert blieben.

"Diebstahl ist nicht das richtige Wort. "Es ist Tagesraub", sagte Putin und argumentierte, dass die Angst vor rechtlichen und finanziellen Konsequenzen die EU zum Rückzug gezwungen habe. Er warnte, dass solche Maßnahmen das Vertrauen in die Eurozone als sicheren Ort für Devisenreserven untergraben.

Der Krieg dominierte das vierstündige Fernsehereignis, bei dem Putin behauptete, russische Truppen würden über die Frontlinie vorrücken – eine Ansicht, die von der Ukraine bestreitet wird, die Moskaus Fortschritte sei begrenzt und kostspielig gewesen.