Jährliche Kürbisjagd in Hunt: Showdown gestartet

Heute startet in Hunt: Showdown das jährliche Halloween-Event. Bis zum 9. November sammeln die Spieler während des Matches auf unterschiedlichem Wege Punkte, mit denen man sich kosmetische Items, In-Game-Spielwährung und Verbrauchsgegenstände kaufen kann. Das System erfordert, dass ihr in den nächsten Tagen regelmäßig sehr viel spielt und jede Menge Kürbisfratzen zerstückelt. Auf dieser Webseite erklärt Entwickler Crytek, wie viele Punkte ihr warum an welchen Tagen verdient - und im Trailer zeigt man euch die Waffen, die es für diese Arbeit gibt.

Quelle: Crytek.