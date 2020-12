Jahresabschluss und Frohe Weihnachten

You're watching Werben

In wenigen Tagen geht ein Jahr zu Ende, das einiges aufgefahren hat, um vielen von uns in finsterer Erinnerung zu bleiben. Mit Herausforderungen geht bekanntlich jeder unterschiedlich um und ganz egal wie ihr euch durch die vergangenen zwölf Monate geholfen habt - ich hoffe, dass jeder Einzelne zurechtkommt.

2020 war Games-technisch anstrengend und emotional, jedenfalls empfinde ich das so. Wir haben sehr viele sehr starke Spiele gesehen, während sich einige vielversprechende Projekte als Flopp herausstellten. In einem kleinen Jahresrückblick habe ich mich mit den besseren Titeln (und einigen Aufregern) der letzten zwölf Monate beschäftigt und fand satte 80 Games besprechenswert. Natürlich muss man das nicht alles gespielt haben, aber die Gaming-Branche hat sich trotz aller äußeren Umstände jede Menge Mühe gegeben, um all diese (und viele, viele weitere) Spiele zu veröffentlichen. Ihr habt sicher bereits gesehen, dass auf der Webseite die Spiele des Jahres gekürt werden und da erwarten euch in diesem Jahr einige Änderungen.

Bislang hat unser kleines Team aus Deutschland die Titel immer selbst gewählt - das ist im Laufe der Jahre aber zunehmend schwieriger geworden, weil sich unsere Arbeitsabläufe verändert haben. Deshalb gibt es in diesem Jahr eine Liste von Games, die das gesamte Gamereactor-Redaktionsteam zusammengestellt hat. Alle 13 internationalen Teams haben abgestimmt und das Ergebnis zeigt, wie wenig Geschmack meine Kollegen aus dem Netzwerk haben. Quatsch - ihr werdet sehen, dass wir eine schöne Liste angefertigt haben, die sich sicherlich mit den Eindrücken von vielen Spielern da draußen deckt.

Genau wie in den vergangenen Jahren wollen wir die verbleibenden Tage mit einer persönlichen Note beenden und deshalb werdet ihr hier auf der Seite in den kommenden Tagen auch die Erfahrungen und Gedanken meiner deutschen Kollegen lesen können. Zu meiner großen Freude haben sich auch meine beiden Vorgänger Christian Gaca und Martin Eiser die Zeit genommen, um euch ein paar Gedanken mit auf den Weg zu geben. Unsere Geschichten sind bunt gemischt und reichen von Erwartungen und Vorfreude bis zur grauen Realität. Ich freue mich immer sehr über die Gelegenheit, Autoren besser kennenzulernen und hoffe deshalb, dass auch ihr Freude beim Lesen unserer Geschichten habt.

Zwischen den Jahren wird sicherlich noch einmal der Alltag einkehren, zumindest zu einem gewissen Grad. Im neuen Jahr sehen wir uns dann mit dem täglichen Programm in alter Frische zurück, Mitte Januar erwarten uns nämlich bereits die ersten neuen Spiele von 2021. Wir sind gespannt und hoffen, ihr seid es auch. Gamereactor Deutschland wünscht euch jetzt aber erst einmal frohe Weihnachten und ein paar aufmunternde Feiertage. Passt auf euch und eure Familie auf.