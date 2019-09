Jahr 3 bringt neue Saisons, Artefakte und Season Pässe für Destiny 2: New Light

Bungie hat nicht mehr viel Zeit, um alle offenen Fragen über die kommenden Veränderungen von Destiny 2 zu beantworten. Im dritten Jahr des Loot-Shooters werden sich sprichwörtlich neue Dimensionen auftun: Spieler auf dem PC müssen ihren Charakter auf Steam übertragen, die Shadowkeep-Erweiterung steht bevor und dann wird das Game auch noch kostenlos spielbar.

In ihrem letzten Blog beschreibt das Studio die saisonale Struktur, die mit Destiny 2: New Light eingeführt wird. Von Oktober an wird jede Saison kostenlose und kostenpflichtige Inhalte mit sich bringen. Für knapp zehn Euro erhaltet ihr laut Bungie Zugang zum aktuellen Season Pass, das ist wohl durchaus vergleichbar mit den Battle-Pässen aus Fortnite, PUBG und Apex Legends (wer zahlt und genügend spielt, steigt irgendwann im Level auf und erhält hoffentlich das an die Fortschritte-gebundene Loot). Vier Premium-Pässe wurden für das dritte Jahr von Destiny 2 bereits bestätigt. Den Anfang macht die Season of the Undying, die standardmäßig mit der Shadowkeep-Erweiterung (Kostenpunkt 30 Euro) ausgeliefert wird, wohl aber auch separat erhältlich sein soll.

Destiny 2 wechselt die aktuelle Saison alle drei Monate, was sich entsprechend in der Spielwelt niederschlägt. In Season of the Undying öffnen die Spieler beispielsweise einen Vex-Port, was entsprechende Aktivitäten und Belohnungen bietet. Mit Season of the Dawn wird dieses Tor drei Monate später wieder geschlossen. In jeder Saison gibt es ein sogenanntes Artefakt (das ist kostenlos für alle Spieler), an das bestimmte Mods gebunden sind. Bungie lässt verschiedene In-Game-Aktivitäten darin einfließen, was Spieler auf verschiedene Arten belohnen soll. Genannt werden vor allem Modifikationen für das eigene Loadout, das mit Destiny 2: New Light umfangreich überarbeitet wird. Am Ende einer Saison werden diese Artefakte mit einem neuen Exemplar ausgetauscht und der Grind beginnt erneut.

Shadowkeep und Destiny 2: New Light erscheinen am 1. Oktober auf PC (ausschließlich Steam), Playstation 4 und Xbox One. Eine Google-Stadia-Version wird noch in diesem Jahr erscheinen.