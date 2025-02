Jahr 10 von Rainbow Six: Siege beginnt mit dem Hinzufügen von Kiwi Operator Rauora

HQ

Während das wichtigste Highlight von Ubisofts jährlicher Rainbow Six: Siege -Präsentation beim wichtigsten E-Sport-Turnier, dem Six Invitational, die Ankündigung von Rainbow Six: Siege X war, haben die Macher des taktischen Shooters auch den Vorhang für das nächste Jahr des aktuellen und laufenden Spiels gelüftet.

Year 10 von Rainbow Six: Siege wird bald mit einem neuen Kapitel beginnen, das Operation Prep Phase heißt. Es wird den zuvor durchgesickerten Operator aus Neuseeland namens Rauora zeigen, der ein Angreifer ist, der ein D.O.M. Launcher verwendet, um kugelsichere Paneele in Türöffnungen zu verkeilen und es den Verteidigern noch schwerer zu machen, ein Ziel zu schützen, indem er es sogar Drohnen unmöglich macht, unter seiner verbarrikadierten Präsenz hindurchzukommen.

Rauora wird in Siege mit zwei verschiedenen Primärwaffen eintreffen; entweder das 417 Scharfschützengewehr oder das M249 LMG. Sie wird dies entweder mit einer GSH-18-Pistole oder einer Maschinenpistole (Reaper MK2 Maschinenpistole und entweder mit Rauchgranaten oder Durchbruchsladungen ausstatten.

Uns wurde gesagt, dass Operation Prep Phase bald beginnen wird und dass die Spieler, wenn sie im Spiel erscheinen, zunächst über den Battle Pass Zugang zu Rauora erhalten können, bevor sie zwei Wochen später mit Renown oder R6 Credits zum Kauf angeboten werden.

Seht euch unten den Cinematic-Trailer Year 10 und den Gameplay-Trailer von Rauora an.

HQ