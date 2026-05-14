Jaguars Marken-Pivot-EV-Luxusauto heißt offiziell "Typ 01".

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Es ist schon eine ganze Weile her, dass Jaguar einen kompletten Markenwechsel angekündigt hat, der dazu führt, dass der Massenverbraucher vollständig zugunsten weniger ausgewählter superteurer und luxuriöser Modelle aufgegeben wird. Das erste davon hieß "Type 00", aber nun wurde der endgültige Name bekannt gegeben, da wir uns einer formelleren Vorstellung des finalen Autos später in diesem Jahr nähern.

In einer Pressemitteilung bestätigte Jaguar, dass das Auto offiziell den Namen "Type 01" tragen wird. Jaguar sagt, das "0" steht für emissionsfreies Fahren, während das "1" das erste Modell in dieser völlig neuen Ära für Jaguar symbolisiert.

"Wir haben Jaguar für eine neue Ära neu interpretiert, inspiriert von dem, was zuvor war. Unsere Ingenieure haben dies mit einem Fahrzeug erreicht, das aussieht und fährt wie kein anderes Elektroauto, aber dennoch eine einzigartige Herkunft widerspiegelt. Der Name Typ 01 ist Teil dieser Geschichte – für mich steht die Null auch für einen kompletten Markenreset, und die '1', unser erstes Auto für ein neues Kapitel, ein 'Unikat'", sagt Jaguar-Chef Rawdon Glover.

Der Typ 01 wird ein dreimotoriges Elektrosystem verwenden, das mehr als 986 PS und 959 Pfund Drehmoment liefert, dazu eine 850-V-Elektroarchitektur und eine riesige 120-kWh-Batterie. Das Unternehmen strebt eine Reichweite von über 640 Kilometern und Ladegeschwindigkeiten von bis zu 350 kW an.

Die ersten tatsächlichen Prototypen werden an diesem Wochenende in Monaco für das Formel-E-Rennen erscheinen, mit einer formelleren Enthüllung später in diesem Jahr.