Jaguar wird "den Nischenteil eines Nischenteils" des Marktes ansprechen

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Jaguar war bei der Vorstellung ihres Type 00-Konzepts ziemlich klar, dass sie sich von einer halb-High-End-Marke zu etwas Ultra-Luxus, Teurem und Exklusivem wandeln und sich dadurch nicht mehr auf das Verkaufsvolumen konzentrieren würden.

Nun verdoppeln sie ihre umstrittene Transformation, wobei Geschäftsführer Rawdon Glover die zukünftige Zielgruppe der Marke bei einem aktuellen Q&A (über Motor1) als "eine Nische innerhalb einer Nische" beschrieb.

"Es ist kühn, ja. Es ist eine klare Strategie, die wir haben, und wir sind zuversichtlich. Bitte verstehen Sie, dass wir keine riesigen Mengen suchen. Wir spielen eine Nischenrolle einer Nischenrolle. Das ist tatsächlich der Aufbau eines völlig neuen Marktes, und deshalb schaffen wir individuelle Nachfrage von Fall zu Fall. Es ist wirklich klar, dass es sehr schwierig ist, es mit der alten Reihe zu vergleichen."

Die Strategie stellt einen der radikalsten Veränderungen in der modernen Automobilindustrie dar. Jaguar hat bereits den Großteil seiner bestehenden Produktpalette eingestellt und bereitet sich darauf vor, als reine Luxusmarke für Elektrofahrzeuge neu zu starten. Das erste Serienmodell, inspiriert vom dramatischen Typ 00-Konzept, soll noch in diesem Jahr mit einem Startpreis von etwa 130.000 US-Dollar erscheinen.