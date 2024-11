Jaguar enthüllt neues Logo und die Leute sind mit dem neuen Look nicht zufrieden

HQ

Vielleicht sollte ich mich mit Logodesign beschäftigen. Alles, was Sie heutzutage tun müssen, ist, alles zu entfernen, was an Einzigartigkeit erinnert, und dann eine Schriftart hinzuzufügen, die vage modern aussieht, und schon sind Sie gut. Wir haben diesen Trend von allen möglichen Marken gesehen, und jetzt ist Jaguar die neueste, die den minimalistischen Look übernommen hat.

Dieses neue Rebranding ist Teil des Schritts von Jaguar in Richtung Elektrofahrzeuge, da das Unternehmen plant, im Jahr 2026 im Rahmen seines Rebrandings drei neue Elektroautos auf den Markt zu bringen. Der Jaguar, der seit Jahrzehnten Teil des Logos ist, bleibt auf dem Branding des Autos, aber er wird nicht im Logo zu sehen sein.

Die Leute sind mit dieser Veränderung in den sozialen Medien nicht allzu glücklich, denn während es am Ende des Tages nicht wirklich wichtig ist, welches Logo eine Automarke hat, geht jedes Mal ein Gefühl der Persönlichkeit verloren, wenn eine neue Marke dies tut.

