Jaguar-Designdirektor teilt die Idee für die neue Corvette

HQ

Der ehemalige Designdirektor bei Jaguar, der wohl einige der auffälligsten Formen des Herstellers zeichnete und entwarf, hat ein neues Corvette-Konzept vorgestellt, das er tatsächlich vor Jahren gezeichnet hat.

Jason Battersby, der für das Außendesign bei Jaguar Land Rover verantwortlich ist, ist seit 2024 im Amt und einer der Köpfe hinter Jaguars neuestem Design Vision Concept. Kürzlich teilte er einen alten Corvette-Designvorschlag, der nie für die Produktion vorgesehen war, aber schnell die Aufmerksamkeit von Autoenthusiasten online auf sich zog.

Das Konzept zeichnet sich durch klassische Corvette-Proportionen mit langer Motorhaube aus, kombiniert mit der schlanken, eleganten Oberfläche, die Battersby als "wahre Hommage an die C2- und C3-Gen-Stingrays" bezeichnet.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Reaktionen online stark waren, viele in Foren und in Kommentaren behaupten, er sei schöner als viele moderne Supersportwagen, insbesondere der kürzlich vorgestellte Ferrari Luce.