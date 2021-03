Jägerin Marianne in Hood: Outlaws & Legends vorgestellt

You're watching Werben

Am 10. Mai startet der dunkle Mehrspieler-Überfall Hood: Outlaws & Legends. Die Entwickler Sumo Digital (Sonic & All-Stars Racing Transformed, Sackboy: A Big Adventure) wollen uns bis dahin all die verschiedenen Charaktere des Spiels vorstellen, mit denen ihr bald in das kompetitive Robin-Hood-Abenteuer starten könnt. Zuvor haben wir den Bogenschützen Robin kennengelernt (und etwas allgemeiner auf das Spiel blicken können), diese Woche wurde die Jägerin Marianne präsentiert (von der wir annehmen, dass sie von der Jungfer Marian inspiriert ist).

In einem brandneuen Trailer werden ihre Fähigkeiten demonstriert, zu denen ein cleveres Stealth-System gehört, das Marianne in Schatten hüllt und für kurze Zeit unsichtbar werden lässt. Dafür wird eine Energie benötigt, die ihr bekommt, indem ihr NPCs tötet. Dieser Charakter ist für diejenigen geeignet, die gerne schleichen und ahnungslose Feinde still und heimlich ausschalten. Wir gehen davon aus, dass Videos mit den beiden anderen Charakteren (der Raufbold John und der Mystiker Tooke) uns schon bald ins Gesicht springen werden.