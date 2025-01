Jagen Sie den Horizont mit der Air 3S Dual-Kamera-Drohne von DJI Wir haben das Foto-Gadget in der neuesten Folge von Quick Look in die Hände bekommen.

HQ Die Fotografie wird zu einem immer einfacheren Hobby, in das man auf hohem Niveau einsteigen kann. Kamera- und Filmausrüstung wird immer zugänglicher und finanziell tragfähiger, und eines dieser Unternehmen, das Teil dieser Bemühungen war, ist DJI, das im Geschäft ist, Kameradrohnen herzustellen, die ideal für den normalen Verbraucher und zu mehreren Preisen sind. Einer der neuesten Vorstöße in diese Bemühungen ist die DJI Air 3S, eine Dual-Kamera-Drohne, die von einer Reihe fortschrittlicher Technologien unterstützt wird, die es dem Benutzer ermöglichen, die Aussicht mit erstaunlicher Wirkung einfach einzufangen. Es verfügt über eine 1-Zoll-CMOS-Hauptkamera und eine mittelgroße 70-mm-Telekamera, und dies kommt zu verschiedenen Sensor- und Smart-Systemen hinzu, die der Drohne helfen, in der Luft stabil und sicher zu bleiben. Um mehr über das DJI Air 3S zu erfahren, können Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gadget teilt. HQ