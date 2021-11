Jagd auf mystische Pokémon beginnt nach Abschluss von Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle

HQ

The Pokémon Company hat uns gestern erklärt, was die Spieler von Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle machen, nachdem sie das Spiel abgeschlossen haben. Ein neuer Trailer zeigt das Gebiet Hamanasu, in dem legendäre Pokémon wie Zapdos, Entei und Rayquaza auf euch warten. Die angetroffenen Pokémon unterscheiden sich zwischen beiden Spielen, was die Spieler dazu ermutigen soll, mit anderen zu handeln (oder sich die jeweils andere Ausgabe zu kaufen).

Um diesen Kreaturen zu begegnen, müsst ihr nach Abschluss der Top-Vier in der Sinnoh-Region nach versteckten Schiefertafeln suchen und diese auf Podesten im Hamanasu-Park platzieren. Die Schnitzeljagd belohnt euch anschließend mit der Chance, die seltenen Pokémon zu fangen. Übrigens erhaltet ihr in den Remakes noch ein paar weitere, mysteriöse Pokémon, wenn ihr Speicherdaten anderer Pokémon-Spiele besitzt. Wer etwa Schwert/Schild gespielt hat, erhält ein Jirachi und für Let's Go Pikachu!/Let's Go Evoli! bekommt ihr Mew. Um eure Treuegeschenke zu erhalten, müsst ihr nur mit zwei NPCs am südwestlichen Ende von Flori sprechen.

