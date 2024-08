Jafonso von Luna Galaxy ist der Sieger des Esports World Cup EA Sports FC 24

HQ

Die Esports World Cup ist fast vorbei. Das große Gaming-Festival geht nun in seine letzte Woche, und in diesem Sinne haben wir ein weiteres abgeschlossenes Turnier in den Büchern, über das wir berichten können.

Dieses Mal ist es das EA Sports FC 24 Event, bei dem 16 Spieler anwesend waren und um einen Teil des Preispools von $1 Million kämpften. Was die Frage betrifft, wer den größten Teil dieses Preispools mit nach Hause nimmt, so hat Portugals und Luna Galaxy 's João "jafonsogv" Vasconcelos dies nach seinem Sieg gegen Brasilien und Tuzzy E-Sports ' Gabriel "Young" Freitas im großen Finale behauptet.

Damit ist das Gewinnspiel auf EA Sports FC 24 abgeschlossen, da EA Sports FC 25 in etwa einem Monat auf den Markt kommt und als Grundlage für zukünftige Wettbewerbsaktionen dienen wird.