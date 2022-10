Jade-Ordnung

Nach all den Jahren habe ich es immer noch nicht geschafft, zu lernen, wie man auf einem Smartphone mit virtuellen Controllern spielt. Ich würde immer noch lieber physische verwenden. Für mich sind Handyspiele jedoch am besten, wenn ich so etwas nicht mit mir herumschleppen muss und die Stärken des Formats optimal genutzt werden, und in dieser Falte finden wir Jade Order.

Es ist notwendig, hinter die Feinde zu kommen, um anzugreifen.

Tortuga Xel bietet ein richtig gemütliches Puzzlespiel mit brillanter Pixelpräsentation und absolut phänomenaler Musik. Das Paket wird durch eine Geschichte ergänzt, die tatsächlich fesselt, Zwischensequenzen und alles. Es ist zwar nicht das, was mich antreibt, weiterzuspielen, aber es bietet immer noch ein Rahmeninstrument für alles, was ich tue, was auch sinnvoller ist, als "nur" die Herausforderungen zu meistern, weil es auch zu Konsequenzen in der Geschichte führt.

Der Aufbau ist einfach und die Entwickler haben die Balance gut geschafft, so dass die ersten paar Level mich in das Konzept einlullen konnten und dann immer mehr Tiefe hinzufügen, wenn zusätzliche Ebenen präsentiert werden. Die Level ähneln einer Art Labyrinth, in dem die Göttin des Lichts ihren Weg finden und eine Reihe von Feinden bekämpfen muss, um zu verhindern, dass eine Dunkelheit die Welt erobert. Aber das Problem ist, dass die Feinde nicht still stehen und um sie anzugreifen, muss man von den Seiten oder von hinten zuschlagen. Glücklicherweise können Sie sie in beliebiger Reihenfolge entfernen, und es gibt auch eine Schaltfläche "Rückgängig", die alles so viel benutzerfreundlicher macht.

Nach und nach bekommt man bessere Chancen, aber es werden auch neue Herausforderungen eingeführt.

Letzteres hilft dem Spiel, sich nie übermäßig schwierig anzufühlen, sondern genau die richtige Menge an Herausforderungen, mit neuen Feinden, die ständig neue Herausforderungen in meinen Weg stellen und mich zwingen, neue Pläne zu entwickeln, wie ich durch die insgesamt 50 Level komme. Insbesondere das Spielen auf einem Smartphone macht dies noch angenehmer als jedes andere Format, da es intuitiv ist, den Protagonisten zu bewegen und auszuwählen, welche Fähigkeiten er nutzen möchte, um voranzukommen.

Obwohl die Pixelgrafik selbst nicht besonders fortgeschritten ist, gefällt mir das Design und vor allem die Farbauswahl, die stark zu einem schönen Retro-Feeling beiträgt. Ich denke auch, dass das Pixel 7 Pro, auf dem ich spiele, dem Abenteuer einen wirklich schönen Glanz verleiht und auch die Musik verbessert. Wenn Sie keine guten Lautsprecher in Ihrem Handy haben, würde ich Kopfhörer empfehlen, denn Jade Order klingt wirklich angenehm und so 80er-Jahre-ähnlich, dass Sie es tatsächlich hören möchten.

Eine etwas bessere Streckenvariante wäre schön gewesen.

Wenn ich mich über irgendetwas beschweren werde, denke ich, dass es schön gewesen wäre, mehr Levelvielfalt zu haben, da es jetzt nur Variationen des gleichen Themas mit neuen Feinden gibt. Da das Spiel nicht so lang ist, ist es nie ein großes Problem, aber wenn Tortuga Xel beabsichtigt, eine Fortsetzung zu machen, wird es erforderlich sein.

