Jade Raymonds nächstes Spiel scheint ein Live-Service-Titel zu werden

Als Google im Februar die aktive Entwicklung eigener Videospiele einstellte, verließ die Managerin Jade Raymond (bekannt durch ihre Arbeiten an Assassin's Creed und Watch Dogs) das Unternehmen, um ein eigenes Studio zu gründen - Haven Entertainment Studios. Sony unterstützt die Kanadierin bei ihrem Vorhaben und deshalb wird das kommende Spiel der Produzentin ein auf Mehrspieler ausgerichtetes Online-Spiel für die Playstation sein.

Auf Linkedin sind kürzlich mehrere Stellenangebote aufgetaucht, die genau diese Richtung unterstreichen. Online-Multiplayer wird ein großer Teil dieses Vorhabens sein und es wird in allen Positionen ausdrücklich erwähnt. Haven Studios benötigt beispielsweise Hilfe bei der Implementierung von Systemen für eine große Anzahl von Spielern. An mehreren Stellen wird das Thema Langlebigkeit erwähnt, was ebenfalls in Richtung Live-Service deutet.

Da die Entwicklung dieser Produktion erst vor einigen Monaten begann, werden wir dieses Spiel vermutlich erst in einigen Jahren zu Gesicht bekommen.