Jada Pinkett Smith über die Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung: "Ich dachte: 'Das ist ein Sketch'

In einem Interview mit dem People-Magazin teilte Jada Pinkett Smith endlich ihre Gedanken zu Will Smiths berüchtigter Oscar-Ohrfeige. Laut der Schauspielerin glaubte sie zunächst, dass es sich bei der Ohrfeige um einen Sketch handelte und glaubte nicht, dass Will Chris Rock tatsächlich schlagen würde.

Jada erzählte der Zeitung: "Ich dachte: 'Das ist ein Sketch. Ich dachte mir: 'Es gibt keine Möglichkeit, dass Will ihn schlägt.' Erst als Will zu seinem Stuhl zurückging, wurde mir klar, dass es sich nicht um einen Sketch handelte."

Diejenigen, die sich erinnern, erinnern sich, dass es im Raum totenstill war, unmittelbar nachdem Smith Chris Rock angegriffen hatte, und er durfte sogar sitzen bleiben. Der Schauspieler nahm sogar einen Preis für seine Rolle in dem Film King Richard entgegen, der höchstwahrscheinlich auch der letzte sein wird. Smith ist nun für zehn Jahre komplett von zukünftigen Oscars ausgeschlossen und trat auch freiwillig aus dem Oscar-Komitee zurück.