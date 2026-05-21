Jacksepticeye spendet 100.000 Dollar an Alveus Animal Sanctuary

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In einer ziemlich schönen Wendung hat der Streamer Sean "Jacksepticeye" McLoughlin beschlossen, 100.000 Dollar an das Alveus Animal Sanctuary zu spenden, das von der Influencerin Maya Higa geleitet wird. Nachdem er die Einrichtung besichtigt und viele der Tiere kennengelernt hatte, um die Maya sich kümmert, entschied Jacksepticeye, dass es richtig sei, dem Schutzgebiet eine ordentliche Geldinjektion zu geben, genau 100.000 Dollar, was Maya natürlich ein wenig emotional machte.

Den Moment, in dem die Nachricht enthüllt wurde, sieht man im untenstehenden Clip, in dem Jacksepticeye die Gründe für seine gewaltige Spende wie folgt erklärte:

"Es ist eine dieser Sachen, die ich immer cool fand, und ich will spenden und helfen. Ich finde es cool, was ihr hier macht, und es live zu sehen, finde ich wirklich spektakulär."

Wie Dexerto bemerkte, hat das Sanctuary in letzter Zeit einige große Spenden erhalten, doch diese hier nimmt die Crème de la Crème und baut auf Jacksepticeyes Bemühungen auf, etwas zurückzugeben und Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, wobei der Influencer dafür bekannt ist, in seinem jährlichen Thankmas-Stream in den sieben Jahren, in denen er stattfindet, bis zu 26 Millionen Dollar gesammelt zu haben.