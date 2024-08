Jackpot! erreicht den Spitzenplatz bei Prime Video

HQ

Die dystopische Komödie Jackpot! von John Cena und Awkwafina ist ein Riesenerfolg auf der Streaming-Seite Prime Video und hat bereits den ersten Platz erreicht.

Nach der Veröffentlichung Anfang des Monats spielt Cena einen Lotterieschutzagenten namens Noel Cassidy, der damit beauftragt ist, den Gewinnscheininhaber von Awkwafina Katie bis zum Sonnenuntergang sicher zu halten, da diejenigen, die einen verlorenen Schein haben, die rechtliche Befugnis haben, sie zu töten und ihren Schein vorher zu beanspruchen.

Der Film ist ein weiteres starkes Beispiel für die schauspielerischen Fähigkeiten von Cena und erweitert seinen Action-Star-Ruhm und ermöglicht es ihm, Elemente der körperlichen Komödie einzubauen, und es ist aus den Statistiken klar, dass die Zuschauer ihn lieben.

Unter der Regie von Regisseur Paul Feig und mit häufigen Marvel Stunt-Regisseuren James Young sowie einer Nebenbesetzung mit Stars wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' Simu Liu (die bei diesem Projekt wieder mit Awkwafina zusammenkommen), kann es ab sofort über Prime Video angesehen werden (danke, Collider).