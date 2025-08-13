Jackie Chan über das heutige Hollywood: "Sie sind Geschäftsleute, keine Filmemacher"

HQ

Seit die DVD/Blu-ray-Verkäufe ausgestorben sind und die Streaming-Giganten ihre eigenen Produktionsfirmen gegründet haben, um ihre eigenen Filme zu produzieren, hat sich die Qualität der Hollywood-Filme insgesamt verschlechtert. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Heute werden viel weniger Risiken eingegangen, und die meisten Entscheidungen sind eher geschäftsorientiert als kreativ, was auch der Kung-Fu-Meister Jackie Chan aufgegriffen hat. In einem kürzlichen Interview mit Deadline nimmt der Star von Rush Hour kein Blatt vor den Mund.

Jackie Chan über das heutige Hollywood:

"Ich denke, die alten Filme sind besser als heute. Im Moment sind viele große Studios keine Filmemacher, sondern Geschäftsleute. Sie investieren 40 Millionen und überlegen: 'Wie kann ich es zurückbekommen?' Und man kann nicht hinübergehen. Es ist sehr schwierig, jetzt einen guten Film zu machen."

Glaubst du, dass Chan Recht oder Unrecht hat?