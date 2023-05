Jackie Chan im Gespräch über die Hauptrolle im neuen Netflix-Film Karate Kid

HQ

Fühlst du dich bereit für noch mehr knallharte Action in der Martial-Arts-Reihe? Vieles deutet darauf hin, dass Karate Kid mit Jackie Chan in einer der Hauptrollen ein Comeback feiern wird, was eine direkte Fortsetzung der drei Originalfilme sein soll. Mit anderen Worten, dieses neue Karate Kid wird das Remake von 2010 und seine Charaktere vollständig umgehen.

Erwarten Sie daher nicht, dass Jaden Smith wieder auftaucht, zumal er ziemlich deutlich gemacht hat, dass sein Interesse in der Musik liegt und nicht darin, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Etwas, wofür wir wahrscheinlich alle sehr dankbar sind. Das Projekt, das sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet, wird von Jonathan Entwisle inszeniert und der Veröffentlichungstermin ist auf den 7. Juni 2024 festgelegt.

Quellen, die in engem Kontakt mit Jackie Chan stehen, sagen, dass der Schauspieler sehr begeistert von dem Projekt ist und sich sehr darauf freut, wieder in die Rolle des Herrn Han zu schlüpfen. Wenn man bedenkt, dass der Film aus dem Jahr 2010, in dem er mitspielte, mit einem Budget von nur 40 Millionen US-Dollar über 350 Millionen US-Dollar einspielte, können wir uns vorstellen, dass es ihn juckt, diese Rolle wieder zu spielen.

Fühlst du dich bereit für einen weiteren Karate Kid Film?

