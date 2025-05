Jackie Chan: "Ich möchte eine Rush Hour 4 " machen

Obwohl Jackie Chans Durchbruch im Westen normalerweise auf Rumble in the Bronx von 1995 zurückgeführt wird, war es 1998 mit Rush Hour (in dem er neben Chris Tucker spielte), dass er in Hollywood wirklich groß rauskam, und es gab zwei sehr erfolgreiche Fortsetzungen. Aber Rush Hour 3 kam 2007 in die Kinos und seitdem haben wir nichts mehr von der Serie gehört, obwohl es Gerüchte und Gespräche über eine Fortsetzung gab.

Als ScreenRant kürzlich die Gelegenheit hatte, Chan zu fragen, ob er daran interessiert ist, einen Rush Hour 4 zu machen, gab er eine sowohl traurige als auch sehr hoffnungsvolle Antwort:

"Beeil dich! Sonst werden Chris Tucker und ich 100 Jahre alt. Wir werden alte Männer sein, die die Rush Hour machen. Ja! Und ich möchte [weitere] Shanghai Knights machen, Shanghai Dawn. Shangai Noon, Shanghai Knights und Shanghai Dawn. Das Drehbuch ist noch nicht abgeschlossen. Ich möchte eine Rush Hour 4 machen."

Jackie Chan ist mittlerweile 71 Jahre alt, aber fast schon schockierend mobil und immer noch furchtlos. Wir müssen einfach die Daumen drücken, dass einige Studioleiter vorbeikommen und diesem Projekt Priorität einräumen, denn Tucker hat auch zuvor gesagt, dass er es verwirklichen will.