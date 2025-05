Jackie Chan: "Ich mache immer meine eigenen Stunts, das ändert sich erst an dem Tag, an dem ich in Rente gehe"

HQ

Am 30. Mai feiert Karate Kid: Legends Premiere, in der sich Ralph Macchio und Jackie Chan zusammentun, um einem kleinen Jungen Kampfsport beizubringen. Chan hat in seiner Karriere, die weit über 60 Jahre andauert, über 150 Filme gedreht und ist dafür bekannt, dass er einige unglaubliche Stunts vollbracht hat, die manchmal zu brutalen Verletzungen führten.

Aber er ist immer noch dabei, und er hat nicht vor, nur ein digitaler Spezialeffekt zu werden. In einem Interview mit Haute Living erklärt Chan, dass er alles selbst machen wird, solange er aktiv ist - und dafür gibt es keine Grenzen:

"Natürlich mache ich meine Stunts immer selbst. Das bin ich. Das ändert sich auch nicht bis zu dem Tag, an dem ich in Rente gehe, und das ist nie! Und um ehrlich zu sein, wenn man das 64 Jahre am Stück gemacht hat, gibt es keine körperliche Vorbereitung mehr. Alles ist in deinem Herzen und deiner Seele; Es ist ein Muskelgedächtnis."

Einfach ausgedrückt: Alles, was wir Jackie Chan in Karate Kid: Legends tun sehen, macht der 71-Jährige real und so wird es immer bleiben.