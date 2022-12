Jackie Chan bestätigt, dass Rush Hour 4 in Entwicklung ist

HQ

Viele von uns sind mit den Rush Hour-Filmen aufgewachsen, die vielleicht nicht die anspruchsvollsten Komödien aller Zeiten waren, aber trotzdem viel Herz hatten. Drei Filme mit Jackie Chan und Chris Tucker in den Hauptrollen wurden veröffentlicht, wobei der letzte bereits 2007 Premiere feierte.

Doch nun scheint die Filmreihe für eine Rückkehr prädestiniert.

In einem Interview mit Variety scheint der 68-jährige Chan zu bestätigen, dass der Film im Gange ist:

"Wir reden gerade über Rush Hour 4."

Bereits 2018 deutete Chris Tucker an, dass es Gespräche über einen vierten Film gab, aber dies ist das erste Mal, dass jemand, der an dem Projekt beteiligt ist, sich so direkt auf den Film bezieht.