The Jackbox Party ist seit geraumer Zeit ein echter Dauerbrenner bei Online-Gamern. Fünf Packungen mit neuen spaßigen Party-Inhalten und Minispielen stehen bereits für das Multiplayer-Spiel zur Verfügung, da steckt eine Menge Unterhaltung drin. Heute wurde für das Party Pack 6 angekündigt, das bereits am 17. Oktober auf Mac, PC, Playstation 4, Switch und Xbox One starten soll. In einem kleinen Trailer erfahrt ihr mehr:

