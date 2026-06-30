Jackass: Best and Last

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Idiot. Dieses Phänomen. Die erste Folge wurde im Jahr 2000 auf MTV ausgestrahlt. Die Serie selbst lief über dreißig Episoden, und seitdem gab es eine Reihe von Filmen und TV-Specials. Ich erinnere mich, dass es in der weiterführenden und sechsten Klasse ziemlich viel über Jackass gesprochen wurde, aber ich hatte kein Interesse. Stattdessen habe ich mir die Zeit genommen, die Filme als Erwachsener anzuschauen. Das sagt vielleicht viel über mein Maß an Unreife aus. Wenn Sie gegen alle Widrigkeiten nie auf diese Gruppe kompletter Wahnsinniger gestoßen sind, können wir es einfach zusammenfassen:

Erwachsene Männer (und ein paar Frauen, die jedoch deutlich weniger an den eigentlichen Stunts beteiligt sind), die sich – und einander – gefährlichen und oft widerlichen Stunts aussetzen.

Lohnt es sich wirklich, es anzuschauen?

Johnny Knoxville, Steve-O und Chris Pontius

Meine Antwort ist ja. Diese Art von Unterhaltung, so verrückt sie auch klingen mag, war genau das, was ich jetzt brauchte. Es ist befriedigend, Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich selbst verletzen. OK. Das klang sehr düster. Was ich meinte, ist, dass Menschen, die tatsächlich dafür bezahlt werden – und ganz aus freiem Willen – sich so etwas antun. Stunts, Experimente, Fallen. Alle möglichen Dinge passieren. Einer meiner persönlichen Favoriten ist diese riesige Hand, die Menschen rückwärts schleudert.

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Ich habe eine Schwäche für Johnny Knoxville. Es ist etwas an seiner Ausstrahlung und diesem verrückten Lachen. Er hat sich eine kleine Karriere als Schauspieler neben Jackass aufgebaut, und es gibt ein paar Rollen, die ich mag. Action Point, das 2018 erschien, war unterhaltsam. Und während ich das schreibe, wird mir klar, dass ich den Jackass-Film Bad Grandpa noch einmal sehen muss. Übrigens gibt es hier einen Clip mit Opa. Paul Walter Hauser tritt ebenfalls in einem neu gedrehten Segment auf.

Männer, die den Kontakt zu ihren Gefühlen verloren haben // Paramount Pictures

Aber das ist ein kniffliges Genre. Oder vielleicht sind es die Jackass-Jungs, die eine schwierige Truppe sind. Sie sind absolut verrückt über alles, was mit Gewalt gegen den Hodensack zu tun hat. Und ihnen Dinge in den Hintern zu schieben. Und Kacke. Nehmen wir zum Beispiel die klassische Szene, in der Steve-O in einer mobilen Toilette sitzt, die in die Luft geschleudert wird. Einige dieser Szenen sind wirklich lustig, aber es wird ein bisschen zu viel. Und vielleicht ein bisschen zu grafisch eklig. Ich mag Kackhumor, aber erwachsene Männer dabei zuzusehen, wie sie Abführmittel trinken und sich in Plastikanzügen kacken? Nun, ich bin mir nicht sicher. Auf irgendeiner Ebene klingt das etwas lustig, aber das tut es auch nicht. Wenn es also um Nacktheit und alles, was mit Körperöffnungen zu tun hat, wird es leicht zu viel.

Aber. Dieses Röntgenbild mit dem Spielzeugauto, das ihm im Hintern steckte. Das ist lustig, hauptsächlich dank der Reaktionen der Röntgentechniker. Wie Sie sich vorstellen können, ist es im Grunde eine unmögliche Aufgabe, diese Art von Film zu bewerten. Man möchte, dass alles lustig ist, aber das ist es nicht. Andererseits ist es so übertrieben, dass es tatsächlich sehr unterhaltsam ist. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Folge von Key & Peele schauen. Einige Sketche sind absolut brillant, während der Humor in anderen flach bleibt.

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Gleichzeitig ist Jackass vielleicht genau das, was du brauchst, um dein Gehirn für eine Weile auszuschalten.

Einige der neuen Segmente sind wirklich lustig. Und manchmal ist der Ekel-Faktor so hoch, dass man sowohl lachen als auch wegschauen möchte. Es gibt auch ein paar Clips, die nie ausgestrahlt wurden und wirklich herausstechen. Ein Beispiel ist, als Knoxville vorgibt, ein entflohener Gefangener zu sein, der in ein Eisenwarengeschäft läuft und darum bittet, eine Bügelsäge zu leihen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche der alten Clips zum ersten Mal gezeigt werden und welche die Favoriten sind. Es macht sicherlich Spaß, ein paar von ihnen wiederzusehen, aber ich finde es etwas schade, dass sie das Programm nicht mit mehr neuem Material füllen. Gleichzeitig könnten die Gefahr, in die sie sich bringen, und die Tatsache, dass sie alle sich der fünfzig Marke nähern oder sie überschreiten, ein guter Grund sein, es etwas ruhiger angehen zu lassen. Oder um an so einem Tag für eine Weile der Hitze zu entkommen. Der Film trägt den Untertitel 'Best and Last', und es wurde mehrfach versprochen, dass dies wirklich der letzte Teil ist. Aber... Wir müssen abwarten, oder?

Wenn du Jackass magst, wirst du das hier mögen. Wenn du es genießt, Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich selbst verletzen, wirst du das wahrscheinlich auch genießen. Andererseits, wenn du extrem zimperlich bist wegen Kot, Erbrechen, Leute, die Tischtennisbälle ausmachen, und Ähnlichem? Schau dir stattdessen einen YouTube-Clip an, in dem Leute umfallen.