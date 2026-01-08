Jackass 5 stürmt im Sommer in die Kinos

In einer ziemlich überraschenden Wendung wurde bekannt, dass Jackass diesen Sommer mit einem brandneuen Kapitel zurückkehren wird, in dem sich die urkomische Gang für weitere alberne, schockierende, widerliche und atemberaubende Streiche und Stunts wiedervereint.

Wie von Johnny Knoxville und dem Jackass Instagram-Account bestätigt wurde, wurde bekanntgegeben, dass Jackass 5 am 26. Juni erscheinen wird. Obwohl es nur begrenzte weitere Informationen über den Film gibt, wird uns Folgendes mitgeteilt.

"Na, ein Wang Dang und ein verdammt heißer Doodle, wir starten das Jahr mit einem Knall. Wir wollten euch wissen lassen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!! Wir sehen uns am 26. Juni in den Kinos. 🎉❤️🎉 Mehr folgt, aber ich wollte, dass ihr es zuerst von uns hört!! "

Wir warten nun auf Neuigkeiten über die vollständige Besetzung, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass die üblichen Verdächtigen zurückkehren werden, darunter Steve-O, Jason "Wee Man" Acuña, "Danger" Ehren McGhehey, Chris Pontius, Dave England und so weiter.

Freust du dich auf die Rückkehr von Jackass ?