Jack Skellington und Mike Wazowski stoßen bald zu Disney Dreamlight Valley

Es wurde kürzlich enthüllt, dass Disney Dreamlight Valley von einem Early-Access-Titel zu einem vollständigen Spiel übergehen wird, das einen einmaligen Kauf erfordert, um darauf zuzugreifen, und sich von seinen Free-to-Play-Wurzeln entfernt. Im Anschluss daran hat der jüngste Disney Dreamlight Valley Showcase einen Einblick in das gegeben, was die nächsten Monate für das Lebenssimulationsspiel bringen werden.

Uns wurde gesagt, dass wir uns ab dem 5. Dezember auf den Start der ersten kostenpflichtigen Erweiterung für das Spiel freuen können, die A Rift in Time heißt und verschiedene Charaktere wie Rapunzel, Gaston und Eve mitbringt. Die Geschichte, die diese Erweiterung erzählen wird, wird sich über drei Akte erstrecken und auch drei neue Biome (Ancient's Landing, die glitzernden Dünen und Wild Tangle) als Teil des neuen Standorts Eternity Isle bringen. Dieser erste Teil ist als Welcome to Eternity Isle bekannt.

Diese Erweiterung wird mit ihrem zweiten Teil, The Spark of Imagination, im Frühjahr 2024 fortgesetzt, bevor sie mit ihrem dritten und letzten Akt im Sommer 2024 abgeschlossen wird, wobei dies Treasures of Time ist und die Spieler Jafars neuesten bösen Exploit stoppen müssen.

Was die kommenden neuen kostenlosen Inhalte betrifft, so wird am 5. Dezember 2023 auch Jack Skellington ins Spiel kommen, bevor Anfang 2024 Mike Wazowski erscheint. Darauf folgt ein weiterer Neuzugang im Frühjahr 2024 und im späten Frühjahr 2024, bevor Tiana von The Princess and the Frog im Sommer debütiert.

Wenn Disney Dreamlight Valley den Early Access verlässt, wird es mehrere Editionen des Spiels geben, und um zu sehen, wie sie sich genau unterscheiden, können Sie sich die folgende Grafik ansehen.