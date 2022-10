Jack Ryan Staffel 3 verspricht jede Menge Militäraction

HQ

John Krasinskis Zeit als Jack Ryan neigt sich dem Ende zu. Die kommende Staffel, die im Dezember debütiert, wird das letzte Mal sein, dass Krasinski auftritt und den Actioncharakter darstellt, und vor diesem Hintergrund will Amazon mit einem Knall ausgehen.

Und wir sagen das, weil der Trailer für Staffel 3 von Jack Ryan angekommen ist, und er scheint mehr von der gleichen militärischen Aktion zu liefern, die Prime Video absolut zu lieben scheint.

Was Jack Ryan in dieser Staffel betrifft, so wird uns gesagt, dass Ryan abtrünnig geworden ist, um eine Atombombe zu stoppen, die die Weltordnung bedroht, etwas, das ihn nicht nur auf einer Zielliste der CIA, sondern auch anderer Fraktionen sieht.

Seht euch den Trailer unten an, bevor die Saison am 21. Dezember auf Prime Video erscheint.