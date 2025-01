Jack Quaids Sexroboter begeht einen Amoklauf in Companion Der "The Boys"-Star tritt in dieser einzigartigen Liebesgeschichte an der Seite von Sophie Thatcher von den Yellowjackets auf.

Erst gestern haben wir über den Horror-Slasher-Film Heart Eyes berichtet, der das traditionelle romantische Element des Valentinstags auf den Kopf stellen wird. Jetzt haben wir ein weiteres ähnliches Projekt hervorzuheben, denn sobald The Boys ' Jack Quaid und Yellowjackets ' Sophie Thatcher in einer Liebesgeschichte auftreten werden, die ihresgleichen sucht. Er ist als Companion bekannt und zeigt Quaid als einen Mann, der beschlossen hat, seinen fortschrittlichen Sexroboter, gespielt von Thatcher, aus dem Gefängnis zu brechen, der dann auf eine fast M3GAN -ähnliche Art und Weise ein gewisses Maß an Gewissen erlangt hat und beginnt, die Leute, denen sie begegnet, brutal und brutal zu ermorden. Der Film stammt von den Machern von Barbarian und wurde von Drew Hancock geschrieben und inszeniert, während die Besetzung durch Lukas Gaga, Megan Suri, Harvey Guillen und Rupert Friend verstärkt wird. Companion Er soll am 31. Januar in die Kinos kommen, und in diesem Sinne könnt ihr euch den Trailer für den Film unten ansehen, um zu sehen, ob er auf eure Beobachtungsliste gehört. HQ