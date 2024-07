Jack Quaid sprach für James Gunns Film Superman vor

HQ

Auch wenn es noch weit weg scheint, kommen wir der Veröffentlichung von James GunSuperman ns Film immer näher. Es wird der Startschuss für das gesamte neue DCU geben, und so lastet ein ziemlicher Druck auf dem Film und der Person, die Superman spielt.

Es war eine lange Suche, um den richtigen Clark Kent zu finden, mit vielen großen Namen, aber einer, den Sie vielleicht nicht kennen, ist Jack Quaid. Der Boys-Star wollte seine Superman Performance aus der Zeichentrickserie My Adventures with Superman in Live-Action umsetzen.

Es sollte jedoch nicht sein. In einer Folge von Happy, Sad, Confused with Josh Horowitz verriet Quaid, dass er nach der Einsendung eines von ihm gefilmten Tonbandes keine Antwort mehr hörte. Wie wir wissen, haben sich Gunn und Warner Bros. für David Corenswet als neuen Superman entschieden.

Glaubst du, Jack Quaid hätte ein guter Superman sein können?