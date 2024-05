Jack Quaid sagt, dass The Boys Staffel 4 sein Favorit ist

HQ

Während wir alle von The Boys Staffel 4 gehypt sind, gibt es für einige Zuschauer einen nagenden Gedanken im Hinterkopf, der sich fragt, wohin diese Serie führt. Mit jeder Staffel scheint es, als würden wir Homelander endlich töten oder eine große Veränderung in der Welt bewirken, und doch kehren wir dann zum Anfang zurück.

Jack Quaid hat jedoch extrem viel Vertrauen in Staffel 4. Im Gespräch mit Collider argumentierte er, dass die Serie die Dinge immer frisch gehalten hat. "Ich denke, das ist ein echtes Zeugnis für die Autoren. Es ist nie mehr vom Gleichen. Sie finden immer einen Weg, irgendwie neue Beats zu finden, und sie wiederholen sich nie. Es war wirklich cool", sagte er. "Das ist meine Lieblingssaison, die wir je gemacht haben. Die Autoren haben sich selbst übertroffen. Es gibt diese Momente, die groß und explosiv und eklig und verrückt sind, und es gibt Sachen, die selbst die verrücktesten Sachen der letzten Staffel übertreffen, wenn man das glauben kann. Und dann ist jede Figur so viel besser gezeichnet und das Material, das sie für alle schreiben, ist einfach unglaublich. Persönlich ist dies eines meiner Lieblingsmaterialien von Hughie, mit dem ich je gearbeitet habe."

Quaid sagte uns auch, dass wir von Anfang an in Staffel 4 einige verrückte Sachen erwarten können, wenn ihr also Lust auf mehr Gewalt mit Superkräften habt, dann ist The Boys wie immer für euch da.

The Boys Staffel 4 wird am 13. Juni auf Prime Video ausgestrahlt.