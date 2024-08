Jack Nicholsons fünf Top-Auftritte

HQ

Es besteht kein Zweifel daran, dass Jack Nicholson zur absoluten Elite Hollywoods gehört. Ein echter alter Fuchs, dessen Karriere sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt und dessen großer Durchbruch mit Easy Rider als alkoholkranker George Hanson kam, eine Leistung, die ihn als einen der größten Stars der Branche etablierte, und eine Erfolgsgeschichte, die ihn in den Geschichtsbüchern zementierte und ihn zu einer zeitlosen Ikone machte.

Mit drei Oscars auf dem Buckel können nur wenige seine unglaubliche Vielseitigkeit und seine Fähigkeit, komplexe und oft dunkle, problematische Charaktere darzustellen, bestreiten. Von One Flew Over the Cuckoo's Nest über Batman bis hin zu Frank Costello in The Departed hat Nicholson immer wieder bewiesen, was für ein phänomenaler Schauspieler er mit seiner patentierten charismatischen Präsenz und seinem Charme ist, und jetzt listen wir auf, was wir für seine fünf besten Leistungen halten.

5. Die Verstorbenen (2006)

Als skrupelloser Mafiaboss Frank Costello beschenkte Nicholson die Welt mit einem ebenso schaurigen wie charismatischen Charakter, der bedrohliche Intensität mit unheimlichem Charme und exquisiter Geschicklichkeit ausbalancierte. Es ist eine meisterhafte Darstellung voller Unbehagen, in der Nicholson sein charakteristisches Lächeln nutzt, um eine Figur zu erschaffen, die in einer Dualität von Spannung und Unberechenbarkeit feststeckt, die ebenso gefährlich wie unterhaltsam ist.

4. Ein paar gute Männer (1992)

Als strenger und arroganter Kommandant lieferte uns Nicholson eine seiner furchterregendsten Darstellungen und wohl auch seine beste Rolle der gesamten 90er Jahre. Seine Fähigkeit, Autorität auf natürliche Weise zu vermitteln, und Jessups unerbittlicher Glaube an seine moralische Rechtschaffenheit, zusammen mit einer Körpersprache, die subtil, aber effektiv alles und jeden in seiner Gegenwart dominiert, machen die Figur ebenso faszinierend wie abscheulich. Die unterschwellige Wut und Kälte, die Nicholson vermittelt, macht Jessup zu einer der stärksten Persönlichkeiten, die wir je auf der Leinwand gesehen haben. Absolut brillante Schauspielerei.

3. Batman (1989)

Tim Burtons kultiger Film öffnete die Türen zum Superhelden-Genre und bescherte uns auch einen der ikonischsten Bösewichte der Filmgeschichte. Nicholson kombiniert sein charismatisches Spiel mit einer dunklen, manischen Energie, die das Wesen der Joker perfekt einfängt; Furchteinflößend, unvorhersehbar und immer wieder faszinierend. Er trägt seine Zeilen mit einer Mischung aus Charme und Wahnsinn vor, die das Joker sowohl lächerlich als auch bedrohlich macht, was auch durch Nicholsons Ausdruckskraft noch verstärkt wird. Nicholson ist eine schaurig perfekte Darstellung der Freude an Chaos und Anarchie und absolut unvergesslich in seiner Darstellung dieser komplexen und einnehmenden Figur.

2. Einer flog über das Kuckucksnest (1975)

Eine von Nicholsons bei weitem elektrisierendsten, nuanciertesten Darstellungen findet sich in One Flew Over the Cuckoo's Nest, wo er brillant den charismatischen, rebellischen Gefangenen darstellt, der versucht, der strengen, kontrollierten Umgebung der psychiatrischen Klinik zu entkommen, indem er sich verrückt verhält. Hier verbindet Nicholson perfekt Ernsthaftigkeit mit Humor und Tiefe, mischt sie mit einer ausdrucksstarken Präsenz und Mimik, die McMurphys Frustration, Freude und Traurigkeit auf einer sehr persönlichen Ebene perfekt einfängt. Es ist nicht nur eine von Nicholsons mit Abstand besten Darstellungen, sondern auch eine der bewegendsten und kraftvollsten in der Filmgeschichte.

1. Das Leuchten (1980)

Nur wenige Darbietungen in der langen, geschichtsträchtigen Geschichte Hollywoods können es mit Nicholsons großartiger Darstellung des Jack Torrance in Kubricks Adaption von The Shining aufnehmen. Eine fesselnde Reise, auf der wir Torrances Niedergang verfolgen, während dunkle, übernatürliche Kräfte ihn in den Wahnsinn treiben. Vom Familienvater zum brutalen, wahnsinnigen Mörder. Eine Darbietung, die ebenso aufregend intensiv wie zutiefst verstörend ist und von Nicholsons einzigartigem Charme und Persönlichkeit erfüllt ist, alles, von seinem patentierten Lächeln bis hin zu seinen manischen Gesichtsausdrücken, trägt dazu bei, die unangenehme Unberechenbarkeit und die sympathischen Seiten der Figur perfekt einzufangen. Die scheinbar natürliche Art und Weise, wie Nicholson Torrance vermittelt, hat etwas geradezu Bizarres, und sein langsamer psychischer Verfall und sein Kampf mit inneren Dämonen sind anders als alles andere. Eine düster-intensive Rolle, in der sich jeder Moment authentisch und beängstigend anfühlt und die wir für Nicholsons absolut beste halten.