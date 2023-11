Jack Nicholson hat immer noch kein Interesse an zukünftigen Filmrollen

HQ

Jack Nicholson ist immer noch nicht daran interessiert, auf die große Leinwand zurückzukehren. Der Schauspieler hatte in seiner langen Karriere einen unglaublichen Lauf und spielte in großen Hits wie The Shining, Batman, The Departed (1989) und A Few Good Men (1989).

Doch selbst mit dieser herausragenden Bilanz ist Nicholson anscheinend ziemlich fertig mit Hollywood und hat kein Interesse an zukünftigen Filmrollen gezeigt. Im Gespräch mit dem WTF-Podcast hatte Lou Adler, ein langjähriger Freund von Nicholson, Folgendes über die mögliche Rückkehr des Schauspielers zu sagen:

"Ein Freund von mir wollte ihn in einen Film bringen. Jack sagte: 'Ich will es nicht tun. Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Ich saß unter einem Baum und las ein Buch." "

Nicholson ist derzeit 86 Jahre alt, es ist also möglich, dass er gerade erst in den Ruhestand gegangen ist. Mit dem jüngsten SAG-AFTRA-Streik wäre das natürlich nicht möglich, selbst wenn Nicholson morgen zur Filmproduktion zurückkehren wollte.

Willst du Jack Nicholson zurückkehren sehen?