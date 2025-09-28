Jack Gleeson bricht sein Schweigen darüber, warum er Hollywood verlassen hat

Nach fast zehn Jahren des Schweigens steht Jack Gleeson wieder im Rampenlicht. Der irische Schauspieler wurde weltweit berüchtigt für seine Rolle als Joffrey Baratheon – eine Arbeit, die er wohl ein wenig zu gut machte. Doch als der Vorhang für die Figur fiel, entschied sich Gleeson, im Alter von nur 21 Jahren aus dem Medienrummel zu verschwinden.

Die folgenden Jahre verbrachte er am Trinity College in Dublin, wo er studierte und mit engen Freunden eine Theatergruppe gründete – fernab der hellen Lichter Hollywoods. Gerüchte machten die Runde, warum er sich für den Rücktritt entschieden hatte, zumal seine Karriere so spektakulär begonnen hatte.

Jetzt, mit einer triumphalen Rückkehr im House of Guinness, legt Gleeson endlich die Karten auf den Tisch:

"Nun, ich kann sagen, zum Glück lag es nicht daran, dass ich von irgendjemandem beschimpft wurde. Ich weiß, dass das passieren kann... Ich weiß nicht, das kann passieren. Die Leute verwechseln die Figur mit dem Schauspieler. Aber nach Game of Thrones, oder sogar währenddessen, habe ich weiter geschauspielert. Aber es war mehr nur mit einer Theatergruppe, die ich mit einigen Freunden in Dublin gegründet hatte. Und ich weiß nicht, ich war zu der Zeit einfach mehr daran interessiert. Aber dann fing ich an, die Schauspielerei zu vermissen, und ich fing wieder an, mich damit zu beschäftigen."

Gleeson wurde sicherlich vermisst, auch wenn er hier und da gelegentlich (sehr kleine) Rollen übernommen hat. House of Guinness ist jetzt auf Netflix zu sehen, für alle, die ihn als den rätselhaften Byron Hughes sehen möchten.