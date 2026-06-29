Jack Draper zieht sich vom dritten Grand Slam in Folge zurück, da eine Armverletzung zurückkehrt

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Jack Draper, der am Dienstag, am zweiten Tag des Grass Grand Slam, sein Debüt bei Wimbledon geben soll, hat sich wegen einer Rückkehr seiner Armverletzung zurückgezogen. Der 24-jährige britische Spieler hat in den letzten anderthalb Jahren einen Albtraum erlebt, indem er ständig Verletzungen erlitt, die ihn am Spielen hindern und ihn im ATP-Ranking abfallen ließen, sagte aber, dass "dies definitiv der absolut schlimmste Moment ist", da dies der dritte Grand Slam in Folge ist, den er verpasst.

Draper hat eine lange Reihe von Verletzungen an Hüfte und Rücken erlitten, und die schlimmsten begann im Sommer 2025, als er sich nach den US Open 2025 verletzte und ein halbes Jahr verpasste. Er erlitt in Barcelona eine Knieverletzung, die ihn zwang, sich von der Sandplatz-Saison zurückzuziehen, und nun ist seine Armverletzung zurück. Insgesamt nur 15 Spiele in den letzten 12 Monaten; Er stieg von Platz vier der Welt auf Platz 131 der Welt.

"Es gab viele schmerzhafte Momente in den letzten 12 Monaten, aber dieser ist definitiv der absolut schlimmste, denn es gibt keine große Ehre für einen britischen Spieler als ein Spiel in Wimbledon."

Draper sprach am Sonntag mit den Medien, und bei seinem Auftritt in Wimbledon schien alles in Ordnung zu sein, nachdem er letzten Freitag das Halbfinale der Eastbourne Open erreicht hatte – seinem ersten Turnier seit den Barcelona Open im April – und mit seinem Idol Andy Murray als Trainer für die Rasensaison. Aufgrund seiner niedrigen Platzierung stand ihm ein sehr, sehr hartes Match gegen den sechstgesetzten Taylor Fritz gegenüber, doch ihm wurde die Chance verwehrt.