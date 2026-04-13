Jack Drapers körperliche Probleme setzen sich fort: Tritt trotz gewonnenem Satz in der ersten Runde der Barcelona Open zurück

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Jack Draper hat sich von seiner Verletzung bei den US Open im August letzten Jahres noch nicht erholt, und nachdem er letzte Woche vom Monte-Carlo Masters zurückgezogen hatte, zog er sich während der ersten Runde der Barcelona Open gegen Tomás Martín Etcheverry zurück.

Der Brite, nun auf Platz 28 der Welt, überholte Cameron Norrie als bestplatzierter britischer Spieler, gewann den ersten Satz, lag aber mit 6:3, 6:3-4-1 zurück, als sein Körper aufgab: Diesmal war es eine Verletzung am rechten Knie. Zwischen dem zweiten und dritten Satz erhielt er eine Behandlung vom Physiotherapeuten, konnte aber den Rhythmus des Spiels nicht mehr einhalten.

Der 24-jährige Brite, ehemalige Weltranglistenvierte, erlitt in der zweiten Runde der US Open 2026 eine Armverletzung und kehrte erst in den Davis-Cup-Qualifikationen gegen Norwegen zurück. Er besiegte Novak Djokovic in den Indian Wells, die er später im Viertelfinale besiegte. Doch seine Verletzungsprobleme verschärften sich, da er sein Eröffnungsspiel bei den Miami Open verlor und sich aus Monte-Carlo zurückzog.