Jack Blacks Steve's Lava Chicken-Song von A Minecraft Movie knackt die Billboard Hot 100

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass der Song Steve's Lava Chicken von A Minecraft Movie es geschafft hat, in die UK Top 40 Charts einzusteigen und damit einen Rekord zu brechen, indem er der kürzeste Song ist, der es jemals auf diese Liste geschafft hat. Es hat zwar etwas länger gedauert, aber der Song hat nun auch die US Billboard Hot 100 Charts durchbrochen.

Der Song hat Platz 78 der Liste erreicht, und dies ist die erste Woche in den Charts. Wie zu erwarten, bedeutet dies auch, dass der Song der kürzeste ist, der jemals in diesen Charts auf dieser Liste war, was besonders beeindruckend ist, da er Songs von Miley Cyrus, Drake, Charli XCX und sogar brandneue Neuzugänge in den Charts wie Addison Raes Headphones On abgelöst hat.

Haben Sie schon A Minecraft Movie gesehen und glauben Sie, dass Steve's Lava Chicken so viel Erfolg wert ist?

