Jack Blacks A Minecraft Movie Song Steve's Lava Chicken ist ein UK-Top-40-Hit

A Minecraft Movie ist nach wie vor ein immenser Erfolg, da der Film mittlerweile 700 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten hat und auf dem Weg ist, auch ein Milliarden-Dollar-Einspielergebnis zu werden. Aber die Ticketverkäufe und -einnahmen sind nicht der einzige Bereich, in dem der Film erfolgreich war, denn eine der vielen musikalischen Darbietungen in dem Streifen hat nun Geschichte in den offiziellen britischen Charts geschrieben.

Official Charts stellt fest, dass Steve's Lave Chicken, gespielt von Jack Black, sich in der letzten Woche einen Platz auf der Official Top 40 Singles Chart verdient hat und bis auf Platz 21 der Liste vorgerückt ist. Das ist ein Anstieg gegenüber dem 77. Platz, den es früher innehatte, was zeigt, dass das Interesse an dem Song im Laufe der Zeit nur gewachsen ist.

Das wirklich Interessante an diesem Rekord ist, dass es sich auch um einen Top 40 -Charter handelt, da er mit seiner Dauer von 34 Sekunden der bisher kürzeste Top 40 -Charter ist und damit den The Ladies' Bras von Jonny Trunk & Wisbey (der 36 Sekunden lang war) übertrifft, als er 2007 in die Charts kam und einen Spitzenwert von Platz 27 in der Liste erreichte.

Dies ist sogar Blacks bisher erfolgreichster Hit, denn sein letzter am besten aufgenommener Song in den Charts war Tenacious D 's Pod, der 2006 Platz 24 erreichte, während The Super Mario Bros. Movie 's Peaches auf seinem Höhepunkt im Jahr 2023 auf Platz 28 landete.

Haben Sie schon Steve's Lava Chicken gehört? Wenn nicht, könnt ihr euch das offizielle Musikvideo unten ansehen.

