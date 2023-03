Jack Black wird Headliner des teuflischen Weihnachtsstreifens

HQ

Jack Black hat Fans in einen Rausch versetzt, indem er ein neues Mystery-Projekt auf seinem Instagram angeteasert hat.

Über Deadline enthüllt, wurde bestätigt, dass das neue Projekt eine kommende Weihnachtskomödie mit dem Titel Dear Santa ist.

Dear Santa folgt den Missgeschicken eines kleinen Jungen, der versehentlich seine Weihnachtsliste an Satan statt an den Weihnachtsmann schickt, so dass es sicher so teuflisch wie festlich lustig ist.

Black wird sich für das Projekt wieder mit den Comedy-Mogulen Bobby und Peter Farrelly (Dumb and Dumber) zusammentun, wobei Bobby Regie führen wird und beide neben Jeremy Kramer produzieren werden. Der Film wird über Paramount produziert.

Was ein Veröffentlichungsdatum betrifft, so wurde noch keines erwähnt, aber Black bemerkte in einem zweiten Instagram-Post, dass er alle "um die Weihnachtszeit" wiedersehen würde! Vielleicht ist dieses Jahr eine gute Wette?