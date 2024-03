Jack Black will School of Rock 2 machen

HQ

Während Jack Black sich in seiner Zeit als Bowser in The Super Mario Bros. Movie in jüngster Zeit im Ruhm sonnt, hat er eine legendäre Karriere in Komödien hingelegt, und für viele ist seine Lieblingsrolle die des Dewey Finn in School of Rock.

Black spielt einen Musiker aus, der anstelle seines Mitbewohners eine Rolle als Vertretungslehrer annimmt, um die Miete zu bezahlen. Im Gespräch mit Joe sagte Black, dass er bereit wäre, eine Fortsetzung zu machen, auch 20 Jahre nach dem Original.

"Ich wünschte, es gäbe ein School of Rock 2 Electric Boogaloo. Ich bin bereit", sagte er. "Weißt du, Mike White hat den ersten Song geschrieben und er ist ein Genie. Und wir müssten Mike White wieder im Sattel haben, aber er ist im Moment sehr beschäftigt mit White Lotus, der besten Show im Fernsehen."

Leider sieht es nicht so aus, als würden wir diese Fortsetzung in absehbarer Zeit bekommen, da Mike White als Kopf hinter dem HBO-Hit The White Lotus einen unglaublichen Erfolg feiert.

Willst du School of Rock 2 sehen?