Jack Black will, dass The Super Mario Bros. Movie 2 ein Musical wird

Jack Black stahl in diesem Jahr in The Super Mario Bros. Movie die Show und gab alles für die Rolle des Bowser. Der König der Koopas könnte dank seiner Arbeit an dem unglaublich beliebten Song Peaches einige Preise für seine Rolle gewinnen.

Im Awards Circuit Podcast von Variety scheint Black sogar einige Ideen zu haben, wie er mehr Songs in einer möglichen Fortsetzung bekommen könnte. Er ist der Meinung, dass der nächste Film " Bowser's Revenge" heißen sollte und dass er viele musikalische Nummern enthalten sollte.

"Ich denke, es sollte ein komplettes Musical sein, wie das, was Todd Phillips angeblich mit 'Joker 2' macht", sagte er. Auch wenn wir im Moment nur sehr wenig über eine Fortsetzung gehört haben, scheint es, als würden wir eine bekommen, wenn man bedenkt, dass The Super Mario Bros. Movie neben Barbie der erfolgreichste Film des Jahres an den Kinokassen war.

Black sprach auch ein wenig über seine bevorstehende Rolle als Claptrap in Eli Roths Borderlands-Film. "Er ist der R2-D2, aber er spricht Englisch. Er ist ein KI-Roboter und ein lustiger Charakter. Blanchett war so sauer auf mich. Sie sagte: 'Was zur Hölle? Ich will der Roboter sein!" "