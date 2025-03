Jack Black war nicht dazu bestimmt, Steve in A Minecraft Movie zu spielen.

HQ

"Ich... bin Steve", erklärt Jack Black stolz imA Minecraft Movie ersten Trailer, aber anscheinend war er nicht immer dazu bestimmt, die Ikone im blauen Hemd von Mojangs Megahit zu werden. Stattdessen hätte Black eine ganz andere Rolle spielen können.

Laut Torfi Frans Ólafsson, Senior Director of Original Content bei Mojang, sollte Black ursprünglich ein Schwein spielen. "Seine Figur war ursprünglich ein sprechendes Schwein, und es war sehr, sehr, sehr spät in der Entwicklung, als wir die Idee hatten, sie in Steve zu verwandeln, weil wir einen Experten und Moderator brauchten", sagte er gegenüber Variety. "Das ist nicht mein Steve oder dein Steve – das ist Jack Blacks Steve. Viele Fans reagierten, als sie die ersten Teaser und Trailer sahen: 'Hey, warte mal - das ist nur Jack Black. Das ist nicht Jack Black, der jemand anderes ist." Und vielleicht ist es das auch, denn er ist es buchstäblich, der diese Figur interpretiert und was sie für ihn bedeutet."

Ein Großteil des Films basiert auf der Idee, dass es sich nur um eine Interpretation von Minecraft handelt, anstatt zu versuchen, eine kanonische Geschichte zu erzählen. "Wir sind nicht die offizielle Geschichte", sagte Regisseur Jared Hess. "Wir kanonisieren nichts. Wir sind nur eine von zig Geschichten."

Black nahm die Rolle des Steve anscheinend ziemlich ernst und verbrachte mehr als 100 Stunden in Minecraft, nachdem die Produzenten ein Spiel entwickelt hatten, in dem alle Darsteller mitspielen konnten. "Er war einfach völlig manisch, hortete Sachen in den Minen und suchte nach Lapislazuli, weil er mochte, wie es klingt." Ólafsson beschrieb.

A Minecraft Movie Kinostarts am 4. April.