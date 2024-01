Jack Black versteht nicht, warum die Leute The Super Mario Bros. Movie nicht mochten

HQ

Ähnlich wie Ryan Gosling als Ken in Barbie stahl Jack Black in seiner Nebenrolle als Bowser in The Super Mario Bros. Movie die Show. Er machte den Film für viele und trug dazu bei, dass er an den weltweiten Kinokassen über 1 Milliarde Dollar einspielte.

In einem kürzlichen Interview mit Total Film (via GamesRadar) sprach Black über seine Erfahrungen mit Bowser und wie er wusste, dass sie einen Hit in den Händen hielten, als er den Film zum ersten Mal sah. "Sie haben ihn mir einen Monat vor dem Kinostart gezeigt. Ich dachte mir: 'Wir haben einen Hit in den Händen.' Ich lache und lächle die ganze Zeit durch den Film", sagte er.

"Und dann kam es raus und bekam schreckliche Kritiken. Ich fragte mich: 'Welchen Film haben sie gesehen?' Zum Glück hat die Welt nicht auf Rotten Tomatoes gehört, und es war einer der größten Hits aller Zeiten."

The Super Mario Bros. Movie hat derzeit eine Bewertung von 59 % auf Rotten Tomatoes, was nicht die schlechteste Bewertung der Welt ist, aber es bedeutet, dass etwa die Hälfte aller Kritiker eine negative Bewertung hinterlassen hat. Wie Black sagt, scheint das jedoch keine Rolle gespielt zu haben, da das Publikum den Film liebte.