Jack Black und Paul Rudd nennen ihre Lieblingsfilme mit Christopher Nolan, Steven Spielberg und Stanley Kubrick

HQ

Wenn du im Film bist, bist du meistens ein ziemlich großer Fan von Filmen. Filme, Filme, Filmrollen, wie auch immer man sie nennen will, sie sind eine Magie wie keine andere, und es ist leicht zu verstehen, warum man, selbst wenn man in gewissem Maße wie Jack Black und Paul Rudd im Inneren ist, immer noch ein Kinofan ist.

In einem kürzlichen Interview mit Collider wurden die Anaconda-Stars nach einigen ihrer Lieblingshits von Regisseuren der Vergangenheit und Gegenwart befragt. Zuerst begann Black mit seinem Lieblingsfilm von Christopher Nolan, The Dark Knight.

"Ich weiß, ich soll Dünkirchen sagen," sagte Black. "Es gibt viele großartige Filme. Er hat unglaubliche Filme gemacht, aber dieser verdammte Dark Knight war ein Mindblower, und Heath Ledger? Ich erinnere mich, dass ich gehört habe, dass Chris Nolan Batman mit Heath Ledger als Joker spielt, und mein erster Impuls war: 'Was? Falsch. Falsch. Der hübsche Junge schafft das nicht.' Und ich habe mich noch nie so geirrt."

Rudd zögerte, einen Lieblings-Nolan zu nennen, sagte aber, er habe Dunkirk in einem "großen alten Theater" gesehen und erinnerte sich, es sei das beste Sounddesign, das er je gehört habe. Er sagte außerdem, Interstellar sei "nicht so schlecht."

Als nächstes Spielberg, und Rudd sagte, Der weiße Hai sei ein perfekter Film, aber Close Encounters of the Third Kind ist seine Wahl. Black entschied sich wegen seines Vaters für Raiders of the Lost Ark. "Mein Vater hat mich angerufen und gesagt: 'Hey, Sohn, ich habe gerade Jäger des verlorenen Schatzes gesehen, und das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Ich möchte, dass du mit mir kommst.' Ich dachte: 'Alles klar, Papa. Das wird nicht so gut, wie er gesagt hat.' Und ich saß mit ihm zusammen, und er hat ihn sich das zweite Mal angesehen, und ich habe ihn mir angesehen, und ich dachte: "Das ist der beste Film, den ich je gesehen habe." Deshalb habe ich wegen meines Vaters eine besondere emotionale Bindung zu Raiders."

Kubrick war eine schwierigere Wahl, da sowohl Black als auch Rudd sich einig waren, dass die meisten seiner Filme Meisterwerke seien. Schließlich entschied sich Jack Black für The Shining, und Rudd entschied sich für Dr. Strangelove. Da haben Sie es: Zwei moderne Schauspieler präsentieren ihre Favoriten von drei herausragenden Regisseuren.