Jack Black überrascht die Kinobesucher bei der Vorführung des Minecraft-Films

Jack Black, der Steve im Minecraft-Film spielt, trat kürzlich bei einer Vorführung des Minecraft-Films auf und gab vor, einer der Mitarbeiter des Kinos zu sein. Und forderte die Fans auf, kein Popcorn zu werfen oder Chicken Jockey zu schreien - eine Anspielung auf die Szene, die zu einer viralen Sensation geworden ist und weltweit für Chaos in den Kinos sorgt. Einigen Fans gelang es kürzlich, ein lebendes Huhn in eine Vorführung zu schmuggeln, was wenig überraschend dazu führte, dass sie von den Sicherheitskräften rausgeworfen wurden. Sehen Sie sich hier die Reaktion der jubelnden Fans an, wenn Jack Black auftaucht.

"Ich bin Steve! Schau mal, was ich mitgebracht habe, meine echte Spitzhacke! Bist du bereit zu rocken? Meine Damen und Herren, viel Spaß beim A Minecraft Movie. Drehen Sie den Projektor."

Haben Sie den Minecraft-Film im Kino gesehen und den oben beschriebenen Wahnsinn erlebt?