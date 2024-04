Jack Black spielt den Hauptprotagonisten Steve im Film Minecraft

Jack Black verfolgt seine Karriere in Filmen, die auf Videospielen basieren, wo er letztes Jahr in The Super Mario Bros. Movie als Bowser und Ende August in Borderlands als Claptrap auftrat.

Dann müssen wir etwa acht Monate warten, bis er am 6. April nächsten Jahres im kommenden Film Minecraft auftaucht. Wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass er im Film zu sehen ist, aber wir wussten nicht, welche Rolle er spielen wird. Jetzt wurde dies enthüllt, und erfreulicherweise stellt sich heraus, dass Jack Black die Rolle von Steve übernimmt - Minecraft Hauptfigur.

Weitere Prominente (in nicht näher spezifizierten Rollen) sind Jason Momoa, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge und Kate McKinnon.

Was denkst du, ist Jack Black als Protagonist des Films die richtige Entscheidung?