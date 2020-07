Jack Black singt 2021 in Psychonauts 2

Double Fines Psychonauts 2 haben wir gestern ebenfalls gesehen und zwar in einem sehr chaotischen Gameplay-Trailer. Außerdem wurde ein besonderer Gast vorgestellt, nämlich der Tenacious-D-Frontmann Jack Black, der den US-Amerikanern dabei hilft, ihr 3D-Abenteuer zu vertonen. Im Game wird er die "Magical Mote of Light" porträtieren, die anscheinend so etwas wie Navi aus The Legend of Zelda für die Psychonauts ist (eine Art Navigator). Mehr Infos entnehmt ihr dem psychedelischen Gameplay, Trigger-Warnung inklusive. Psychonauts 2 wird voraussichtlich 2021 für PC, Linux, Mac, Playstation 4 und Xbox veröffentlicht.

