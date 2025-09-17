Jack Black & Paul Rudd stürzen sich in diesem neuen Trailer des Anaconda-Reboots kopfüber in das Meta-Chaos

HQ

Braucht die Welt wirklich mehr Neustarts? Hollywood denkt offensichtlich so, und dieses Mal haben sie den sogenannten Kultklassiker Anaconda ausgegraben. Selbst als er vor fast 30 Jahren zum ersten Mal auf die Leinwand kam, war der Film schwer ernst zu nehmen. Aber hier sind wir wieder, und diese Runde lehnt sich stark an Meta-Humor an, wenn Jack Black und Paul Rudd zwei Kumpels spielen, die sich – jap – entscheiden, Anaconda neu zu starten.

Es ist eine so lächerliche Prämisse, dass es einfach funktionieren könnte. In dieser neuen Version begibt sich das Duo mit einem Filmteam tief in den südamerikanischen Regenwald, um die Produktion zu starten. Natürlich geht alles spektakulär schief, als eine sehr reale, massive und tödliche Anakonda beginnt, sie zu jagen, um ihre Reißzähne in die Freunde und ihr Team zu versenken.

Der Film kommt am 25. Dezember in die US-Kinos, ein internationaler Kinostart wird etwa zur gleichen Zeit erwartet. Ein brandneuer Trailer ist bereits für Sie da.

Freust du dich auf ein schlangenverseuchtes Dschungelchaos mit Black und Rudd?