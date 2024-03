Jack Black könnte einen weiteren ikonischen Song im Minecraft Film haben

HQ

Während Jack Black derzeit die Veröffentlichung von Kung Fu Panda 4 feiert, hat er noch viele andere Eisen im Feuer. Im August wird er die Rolle des Claptrap im Borderlands-Film spielen, und nächstes Jahr wird er eine Schlüsselrolle in dem Film Minecraft spielen.

Im Gespräch mit Variety verriet Black, dass er im Film Minecraft wieder singen wird. Als er über die Zusammenarbeit mit Danielle Brooks sprach, verriet Black, dass er an ihrer Seite singen würde. "Die Tatsache, dass wir gemeinsam an 'Minecraft ' arbeiten, ist überwältigend. Und wir hatten einen Ball in Neuseeland, und ich bin so stolz darauf, dass sie zu den Oscars geht... Ich sage ihr immer: 'Du bist die Klasse der Besetzung' und sie ist überwältigt und kann es kaum erwarten, dass du den Film siehst", sagte er.

Der Film Minecraft kommt im nächsten April in die Kinos und wird eine ziemlich gestapelte Besetzung haben, darunter Pedro Pascal, Jason Momoa, Matt Berry und mehr.