Jack Black kehrt in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 als Constable Dick zurück

Jeder, der in letzter Zeit Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 gespielt hat, wird mit der Figur von Officer Dick vertraut sein, einem Polizisten, der jeden Spaß am Skaten unterbinden wollte und sich an den coolen und entspannten Skatern rächte, die ihm früher im Leben Unrecht getan hatten. Du weißt es vielleicht nicht ganz, aber dieser Charakter wurde von Jack Black gesprochen, und es stellt sich heraus, dass er im kommenden Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 zurückkehren wird. Eine Art...

Laut Variety wird Black im Spiel als Charakter von Constable Dick erscheinen, dem britischen Zwilling von Officer Dick, einem Gesetzeshüter, der auch Skater hasst und nichts anderes will, als sie davon abzuhalten, die Welt aufzuteilen und knorrige Tricks zu landen.

In voller Länge ist der Charakter als Richard Ennvee bekannt (d.h. der sehr treffende Name von Dick Ennvee ), und seine Hintergrundgeschichte wird wie folgt erklärt:

"Richard Ennvee wurde von anderen Skatern verspottet und als 'Poser' bezeichnet. Von dem Bedürfnis nach Rache überwältigt, schwor Dick, eines Tages das zu werden, was diese Skater am meisten fürchteten - der lange Arm des Gesetzes!"

Black wird sogar versprochen, diesem Charakter einen britischen Akzent zu verleihen, also erwartet etwas Verrücktes und Albernes in dem Spiel, das am 11. Juli auf praktisch jeder Plattform erscheint.